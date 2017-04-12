نجم الأهلي يقترب من الغياب عن مباراة الزمالك

هداف الدوري يقترب من الغياب عن مباراة الزمالك

اقترب اللاعب أحمد الشيخ نجم نادي مصر المقاصة والمعار إليه من صفوف النادي الأهلي من الغياب عن الفريق الفيومي في مباراة الزمالك المقبلة.

ويلتقي المقاصة مع نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 ببطولة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

الإصابة قد تحرم نجم المقاصة من مباراة الزمالك

ويعاني هداف الدوري أحمد الشيخ من كدمة قوية في نفس إصبع يده المكسور، تعرض لها خلال مباراة المقاولون الماضية.

ويسابق اللاعب الزمن من أجل تجهيز للمباراة حتى لو بحصوله على المسكنات، إلا أن الجهاز الفني يرفض المغامرة باللاعب، خاصة أنه النجم الأول للفريق الفيومي.

جدير بالذكر أن أحمد الشيخ يلعب معاراً من الأهلي إلى مصر المقاصة حتى نهاية الموسم الحالي.