ليفاندوفيسكي خارج التشكيل الرسمي لبايرن ميونيخ أمام ريال مدريد

أنشيلوتي يعلن تشكيلة بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه به ريال مدريد بعد قليل في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وخرج البولندي روبرت ليفاندوفيسكي من تشكيلة الفريق البافاري، حيث استبعده أنشيلوتي بسبب الإصابة.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

مولر يقود هجوم البايرن أمام الريال

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: فيليب لام – بواتينج – خافي مارتينيز – ديفيد ألابا

خط الوسط: فيدال – تشابي ألونسو – تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: روبن – مولر – ريبيري