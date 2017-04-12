ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أتليتكو مدريد وليستر سيتي

أتليتكو مدريد يحقق فوز صعب على حساب ليستر سيتي

حقق فريق أتليتكو مدريد فوز صعب على حساب نظيره ليستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف في مباراة ذهاب دوري الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

جريزمان يقود أتليتكو مدريد للفوز على ليستر سيتي

ويدين أتليتكو مدريد بالفوز لنجمه وهدافه الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 من ضربة جزاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في إنجلترا الثلاثاء المقبل على ملعب ليستر سيتي، حيث يحتاج بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للفوز بهدفين للتأهل للدور قبل النهائي في أولى مشاركته بالبطولة الأوروبية.