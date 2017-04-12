مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وليستر سيتي بث مباشر

يستضيف فريق اتليتكو مدريد الإسباني نظيره ليستر سيتي الإنجليزي في مباراة ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الفيسنتي كالديرون.

وتنطلق مباراة أتليتكو مدريد وليستر سيتي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

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ويدخل أتليتكو مدريد مباراة الليلة مدعوماً بعاملي الأرض والجمهور، حيث سيبحث عن تحقيق نتيجة جيدة، قبل مباراةالعودة في إنجلترا.

ويخشى فريق العاصمة الإسبانية من مفاجآت فريق ليستر سيتي الذي تأهل لدور الثمانية بالبطولة الأوروبية في أول مشاركة له في البطولة.

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ويعول الأتليتكو على خدمات نجمه وهدافه الفرنسي أنطوان جريزمان من أجل قيادته للفوز وتحقيق نتيجة طيبة أمام بطل الدوري الإنجليزي.

في حين، يسعى فريق ليستر سيتي في الخروج من ملعب الفيسنتي كالديرون بأقل الخسائر وتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة على أرضه ووسط جماهيره.

مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وليستر سيتي

من المقرر أن تنقل مباراة أتليتكو مدريد وليستر سيي عبر قناة بي إن سبورت والمقررة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.