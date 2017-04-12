بالفيديو .. شاهد تدخل قوي من باسم مرسي على حارس إنبي علي لطفي

أصيب علي لطفي، حارس مرمى إنبي، بعد دخول عنيف من باسم مرسي مهاجم الزمالك، في المباراة التي أقيمت بالجولة 24 من بطولة الدوري، وانتهت بهزيمة الزمالك أمام إنبي، بثنائية نظيفة.

وبعد المباراة، دخل مرسي في مشاجرة، أثناء خروجه من أرض الملعب، حيث هاجمه أحد المشجعين قائلًا: “هذا ليس لعبك يا باسم”، ليرد عليه اللاعب: “اجلس حتى لا أسبك”.

وعاود المشجع، توجيه حديثه لمهاجم الزمالك: “هذا هو لعبك يا باسم”، ليخرج اللاعب عن شعوره، ويرد عليه بوابل من السباب.

يذكر، أن الزمالك يمر بمرحلة سوء مستوى ونتائج في بطولة الدوري الممتاز، حيث خسر اليوم اللقاء الرابع على التوالي، ليتوقف رصيده عند النقطة 40 في المركز الرابع.