الأمن ينقل مباريات الأهلي الإفريقية من ملعب السلام لبرج العرب

الداخلية ترفض اقامة مباريات الأهلي الإفريقية بملعب السلام

رفضت وزارة الداخلية خوض النادي الأهلي لمبارياته الإفريقية بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام بسبب الحضور الجماهيري المتوقع.

وتحفظ مسئولو الأمن على إقامة مباريات الأهلي الإفريقية المقبلة على ملعب السلام، حيث رفضوا إقامة المباريات على هذا الملعب.

ملعب الجيش ببرج العرب الأقرب لاستضافة مباريات الأهلي الإفريقية

وبات ملعب الجيش ببرج العرب الأقرب لاستضافة مباريات الأهلي الإفريقية، نظراص لسهولة عمليات تأمين الجماهير والملعب.

ويشترط الكاف حضور الجماهير لإقامة مباريات دور الـ32 والـ16 بدوري أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية.