بالفيديو .. شاهد “مؤمن زكريا” يغني شعبي في فرحه

يدخل مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي، قفص الزوجية، اليوم الأربعاء.

ويقيم زكريا زفافه في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، وشهدت حفل زفاف زكريا حضور عدد من زملائه اللاعبين، وقام زكريا بممارسة هوايته وهى الغناء الشعبي.

مؤمن زكريا، لاعب كرة قدم مصري من مواليد 12 أبريل 1988 بالقاهرة ، ويلعب حاليًا للنادي الأهلي.

بدأ زكريا مسيرته الكروية مع الأهلي من عام 2004 حتى 2008 ثم انضم إلى نادي الإنتاج الحربي موسم 2010/2009 قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011/2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي.