ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو

موناكو يضع قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وضع فريق موناكو الفرنسي قدماً في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الغالي على حساب فريق بوروسيا دورتموند الألماني اليوم.

وحقق موناكو الفوز على حساب بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

مبابي يقود موناكو لإسقاط دورتموند

وأحرز ثلاثية موناكو كل من، مبابي” هدفين” وبيندر “بالخطأ في مرماه، في الدقائق 19 و 35 و 79، بينما أحرز هدفي دورتموند كل من، عثمان ديمبلي وكاجاوا في الدقيقتين 57 و 84.

وتقام مباراة العودة في إمارة موناكو الثلاثاء المقبل على ملعب لويس الثاني.