بث مباشر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو اليوم الأربعاء 12-4-2017 في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو اليوم الأربعاء

يخوض بوروسيا دورتموند اختبارا قويا مساء اليوم وذلك عندما يستقبل ضيفه موناكو اليوم الأربعاء 12-4-2017.

ويحتضن ملعب “سيجنال إيدونا بارك” مواجهة بوروسيا دورتموند وموناكو في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو في تمام السادسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

بوروسيا دورتموند وموناكو بث مباشر

وقررالاتحاد الأوروبي تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن تقام بالأمس بسبب التفجيرات التي حدثت بالقرب من حافلة فريق دورتموند وهو ما أسفر عن إصابة بارترا لاعب الفريق الألماني.

ويدخل دورتموند هذا اللقاء باحثا عن العودة لسكة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الدوري الألماني في الجولة الماضية بالخسارة أمام بايرن ميونيخ بهدف مقابل أربعة.

يوتيوب يالا شوت مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو اليوم 12-4-2017

ويعول دورتموند في مباراة اليوم على نجمه المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميناج والذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق الألماني.

فيما يتطلع موناكو لمواصلة مشواره المميز في هذه البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب التي ستقام في فرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وموناكو

تنقل قناة بين سبورتس مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو في تمام السادسة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – السابعة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

