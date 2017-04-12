ملخص ونتيجة ومشاهدة واهداف مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد

ريال مدريد يضع قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وضع فريق ريال مدريد الإسباني قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين اليوم على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

وأسقط ريال مدريد مستضيفه بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف على أرضه ووسط جماهيره في مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وتقدم بايرن ميونيخ بالهدف عن طريق لاعبه فيدال في الدقيقة 25، ثم أهدر فيدال بعدها ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول.

رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على بايرن ميونيخ

وفي الشوط الثاني، قلب ريال مدريد النتيجة وكشر عن أنيابه، حيث أدرك التعادل في الدقيقة 47 عن طريق لاعبه رونالدو، ثم أحرز الدون البرتغالي هدف الفوز في الدقيقة 76، لينتهي القاء بفوز ريال مدريد 2 – 1 .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو.