بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد اليوم الأربعاء 12-4-2017 في دوري أبطال أوروبا

بث مباشرة مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد اليوم الأربعاء

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء المعمورة المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين بايرن ميونيخ وريال مدريد اليوم الأربعاء 12-4-2017.

ويحتضن ملعب “أليانز أرينا” مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في تمام الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويتطلع بايرن ميونيخ في مباراة اليوم للثأر من ريال مدريد وتحقيق فوز مريح قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

بايرن ميونيخ وريال مدريد بث مباشر

ويخوض بايرن مونيخ هذه المباراة بمعنويات مرتفعة وذلك بعدما حقق الفوز في المباراة السابقة بالبوندسليجا برباعية مقابل هدف في شباك غريمة بوروسيا دورتموند.

وستكون مباراة اليوم الأولى للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مواحهة فريقه السابق ، حيث يتطلع لمواصلة مشواره في البطولة وتخطي عقبة الفريق الملكي.

يوتيوب يالا شوت مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد اليوم 12-4-2017

وتلقى انشيلوتي ضربة موجعة قبل مباراة اليوم ، بعدما تأكد غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.

فيما يسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية في ألمانيا والعودة بنتيجة جيدة قبل مباراة الإياب بإسبانيا.

ويعول الفريق الملكي على مثلث هجومي قوي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد

تنقل قناة بين سبورتس مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في تمام الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

