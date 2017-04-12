تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك

إيناسيو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز

عقد البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع لاعبيه قبل بدء مران اليوم.

وطالب المدرب البرتغالي لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة المقبلة وعدم اليأس على الرغم من خسارة الفريق لأربعة مباريات متتالية.

كما طالب إيناسيو من لاعبي الزمالك ضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة وضرورة استعادة اللاعبين لمستواهم الحقيقي في ظل تراجع الكثير عنه.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الثاتنية والعشرين والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.