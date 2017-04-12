تقرير.. تجاهل البدري يشعل غضب ثلاثي الأهلي

متعب وجمعة وجمال غاضبون من تجاهل البدري

تسبب تجاهل حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للثلاثي عماد متعب وصالح جمعة وعمرو جمال لخلق حالة من الغضب الشديد تجاه مدربهم الذي لم يعد يمنحهم الفرصة الكافية في تشكيل المارد الأحمر في مباريات الأهلي الأخيرة.

ولم يتوقع أحد أن يرمي البدري بعماد متعب خارج تشكيل الفريق في المباريات الأخيرة على الرغم من مطالبته بتجديد عقد اللاعب مع الأهلي لموسم أخر ، كما لم يتوقع أحد أن يقوم المدير الفني بعزل صالح جمعة عن قائمة الفريق نهائيا.

وفي هذا التقرير نستعرض أسباب غضب هذا الثلاثي من تجاهل البدري.

1- عماد متعب

قام عماد متعب بالتوقيع لى عقود تجديد تعاقده مه الأهلي منذ أيام قليلة لمدة موسم أخر ، حيث ينتهي تعاقده مع ناديه نهاية الموسم الجاري ، لكن البدري طالب من إدارة ناديه ضرورة التجديد للقناص.

وبالرغم من تجديد متعب لتعاقده مع الأهلي إلا أن تصريحاته الأخيرة بخصوص التهديد بالرحيل عن النادي في حالة عدم حصوله على فرصة المشاركة أساسيا جعل البدري يعاند مع اللاعب ويستبعده من قائمة الفريق في المباريات الأخيرة وهو ما يجعل أمر بقاء اللاعب داخل الأهلي الموسم المقبل في غاية الصعوبة.

2- صالح جمعة

بالرغم من الأداء الذي ظهر عليخ اللاعب في مباراة الأهلي أمام بيدفيست في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلا أن استبعاد اللاعب من المباريات الأخيرة من قائمة الفريق في الدوري الممتاز جعل اللاعب غاضب من تصرفات مدربه ، على الرغم من الإشادة به في مرات كثيرة بأنه خليفة عبد الله السعيد ، حيث بات قريبا من الرحيل في نهاية الموسم.

3- عمرو جمال

في أكثر من مرة يبدو عمرو جمال غاضب من على مقاعد البدلاء بعد اعتماد البدري على الإيفواري سليماني كوليبالي في مباراتي الأهلي الأخيرة أمام كلا من بتروجت والاتحاد السكندري وعدم منح الغزال فرصة المشاركة في أي مباراة منهما ، وهو ما جعل اللاعب يغضب من تجاهل مدربه.