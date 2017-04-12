كورة عالمية

ضربة موجعة لبايرن ميونيخ قبل مواجهة ريال مدريد

كتب علي نيوي
- 12 أبريل، 2017 4:26 م
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ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يغيب عن بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد

بات في حكم المؤكد غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن مباراة فريقه اليوم أمام بايرن ميونيخ في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بداعي الإصابة.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن المهاجم البولندي لا يزال يعاني من ألام في الكتف ولن يتمكن من المشاركة في مباراة اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يكمل مران فريقه مساء أمس حيث شارك في 20 دقيقة فقط ، وهو ما يعني عدم جاهزيته للمباراة.

وسيمثل غياب المهاجم البولندي ضربة مؤلمة للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ حيث يعتمد عليه بشكل كبير في تشكيل فريقه بجانب مستواه المميز هذا الموسم حيث شارك في 40 مباراة ونجح في إحراز 38 هدف بجاتب صناعته لـ8 أهداف أخرين.

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