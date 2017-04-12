الأهلي يبدء مفاوضاته لضم نجم المقاصة

طاهر يفاوض عبد السلام لضم الشحات

بدء المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في إجراء اتصالاته مع اللواء محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق الفيومي حسين الشحات.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع الشحات بعدما أبدى حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر رغتبه في التعاقد مع اللاعب بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع فريقه هذا الموسم.

ويطمح الأهلي في ضم اللاعب من أجل تعويض رحيل محتمل لمحمد هاني الذي يرغب في الاحتراف الخارجي الموسم المقبل ، بجانب باسم علي الذي بات على أعتاب الخروج من القلعة الحمراء.

وكان الشحات قد أبدى موافقته على اللعب للأهلي ، حيث من المنتظر أن تحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.