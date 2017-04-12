لجنة الحكام تفكر في إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

عصام عبد الفتاح حان الوقت لإسناد القمة لحكام مصريين

تفكر لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح في إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقبلة إلة طاقم تحكيم مصري.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة “راديو هيتس” :”الوقت مناسب لكي نعيد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى حكام مصريين”.

وأضاف “مستوى الحكام المصريين في تقدم خلال الفترة الأخيرة والجميع يشهد على ذلك من خلال متابعته للدوري”.

وأتم حديثه “إدارة الحكام المصريين لمباراة القمة يوفر الكثير من العملة الصعبة وعلينا إعادتهم مرة أخرى لإدارتها”.