إيناسيو غاضب من تأجيل مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة

إيناسيو يبدي غضبه من تأجيل مواجهة المقاصة

أبدى البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضيه من قرار لجنة المسابقات من تأجيل مباراة فريقه أمام مصر المقاصة المقبلة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين قد قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام ضيفه مصر المقاصة لمدة 24 ساعة لتقام الأحد بدلا من السبت.

وكشف مصدر مقرب من المدرب البرتغالي بأنه غاضب من قرار تأجيل المباراة مشيرا إلى أن هذا لا يحدث في الدوريات الأوروبية.

وكان إيناسيو قد استهل مشواره بالخسارة أمام إنبي بهدفين دون مقابل في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.