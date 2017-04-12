أزمة بين البدري وعمرو جمال بسبب أجاي

مشاركة أجاي تغضب جمال من البدري

ظهرت بوادر أزمة بين حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومهاجم الفريق عمرو جمال بسبب إشراك البدري للنيجيري جونيور أجاي في مباراة الأمس أمام الاتحاد السكندري.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا أمس على مضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف أخرزه عمرو السولية في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأبدى “الغزال” غضبه من البدري بسبب إشراكه للمهاجم النيجيري على الرغم من أنه عائدا من الإصابة وتفضيله عليه.

وحل أجاي بديلا للإيفواري سليماني كوليبالي في الشوط الثاني من مباراة الأمس ، لتعلن عن المشاركة الأولى له مع المارد الأحمر منذ الإصابة في مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وظهرت علامات الغضب على عمرو جمال عقب اعتماد البدري في الفترة الأخيرة أيضا على المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.