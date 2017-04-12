كورة عالمية

التشكيل المتوقع لقمة بايرن ميونيخ وريال مدريد

كتب علي نيوي
- 12 أبريل، 2017 2:38 م
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ريال

ننشر التشكيل المتوقع لموقعة بايرن مونيخ وريال مدريد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة المواجهة القوية التي ستجمع بين بايرن ميونيخ وريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يخوض بايرن ميونيخ هذه المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : لام – بوتينج – مارتينيز – ألابا

خط الوسط : تياجو ألكانتارا – ألونسو – فيدال

خط الهجوم : روبن – ليفاندوفسكي – ريبيري.

أما من المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفع : كارقخال – راموس – ناتشو – مارسيلو

خط الوسط : كروس – كوفاسيتش – مودريتش

خط الهجوم : بيل – بنزيمة – كريستيانو رونالدو.

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