بالصورة.. كوليبالي يحتفل بفوز الأهلي على الاتحاد السكندري

كوليبالي: فوز مهم بأداء رائع

أعرب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته عقب الفوز الذي حققه فريقه أمس على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

وشارك كوليبالي في المباراة كأساسي حتى تم تغييره في الشوط الثاني وحل زميله جونيور أجاي بديلا له.

وكتب كوليبالي على حسابه بموقع التواصل “تويتر” :”فوز مهم بالأمس بأداء رائع من الفريق ككل ، وعلينا أن نعمل بجد للتتويج باللقب إن شاء الله ، مع الله لا يوجد مستحيل”.

واقترب الأهلي خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري الممتاز ، بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب ، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه مصر المقاصة.