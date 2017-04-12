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أخبار الأهلي اليوم.. جلسة هامة تجمع رئيس الأهلي مع البدري وعبد الحفيظ

كتب علي نيوي
- 12 أبريل، 2017 2:10 م
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محمود طاهر

طاهر يعقد جلسة هامة مع البدري وعبد الحفيظ

يعقد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي جلسة هامة غدا مع حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك لبحث الكثير من الملفات الهامة الخاية بالفريق الأول.

ومن المؤكد أن تشهد هذه الجلسة الحديث عن ملف الراحلين عن الفريق والصفقات التي يحتاجها ، بجانب الأزمة الأخيرة لعماد متعب بعد تصريحاته الأخيرة.

كما ستشهد الجلسة الحديث عن موقف الفريق في الاستمرار من عدمه ببطولة كأس مصر ، بعد الأزمة الأخيرة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب الرعاة.

ومن المؤكد أن تشهد الجلسة أيضا اطمنئنان طاهر على أحوال الفريق وتوفير كافة الدعم لمواصلة الانفراد بمسابقة الدوري الممتاز والتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

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