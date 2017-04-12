حجازي يغيب عن الأهلي حتى نهاية أبريل

الأهلي يفتقد حجازي لنهاية شهر أبريل

سيفتقد النادي الأهلي لجهود اللاعب أحمد حجازي مدافع الفريق حتى نهاية شهر أبريل الجاري، في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان الأهلي قد أعلن عن عدم قدرة حجازي على المشاركة في مبارتي الأهلي أمام الاتحاد السكندري وأسوان بسبب الإصابة التي لحقت به.

إلا أن الجهاز الطبي للأهلي أكد على أن حجازي لن يتمكن من اللحاق بالمباريات المقبلة للفريق والمقرر إقامتها خلال شهر أبريل الجاري بسبب إصابته.

وبات حجازي بحاجة للراحة لمدة تتراوح بين اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به في مواجهة بتروجيت الماضية.

وسيغيب حجازي عن مواجهات الأهلي أمام أسوان وطنطا والانتاج الحربي على التوالي في الدوري المصري والمقرر إقامتهم خلال الشهر الجاري.