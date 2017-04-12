مرتضى منصور يبعث برسالة لإيناسيو بعد السقوط أمام إنبي

مرتضى منصور لإيناسيو: فعلت ما عليك

بعث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة للبرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق خلال الجلسة التي جمعت الثنائي بلاعبي الأبيض.

وعقد إيناسيو جلسة مع لاعبي الزمالك حيث وجه خلالها جلسة للاعبي الفريق المستبعدين من اللقاء الأخير، حيث طالبهم ببذل المزيد من الجهد في التدريبات.

وحضر مرتضى منصور الجلسة، حيث قام بتوجيه رسالة للمدير الفني البرتغالي خلالها، مؤكداً على أنه قام بما عليه في المباراة رغم الخسارة.

وشدد منصور على أن الجهاز الفني للزمالك واللاعبين قدموا ما عليهم في المواجهة، مؤكداً على تحسن أداء الفريق عن المباريات السابقة في الدوري المصري.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على ثقته في تحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الجديد.