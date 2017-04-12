مدرب الأهلي: الزمالك لم يخرج من المنافسة على الدوري

مدرب الأهلي: لا نريد الترويج للفوز بالدوري مبكراً

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي على أنه لا يرغب للترويج بأن فريقه نجح في تحقيق الفوز بلقب الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

وشدد سليمان على أن النادي الاهلي لم يحسم لقب الدوري حتى الآن، مؤكداً على أن المنافسة مازالت قائمة بين جميع الفرق.

وأشار سليمان إلى أن مصر المقاصة مازال قريباً من النادي الاهلي، مؤكداً على أن فارق السبع نقاط بين الفريقين لا يعتبر فارقاً كبيراً.

وأضاف مدرب حراس الأهلي بأن نادي الزمالك لم يخرج حتى الآن من المنافسة على لقب الدوري المصري، مشدداً على أن الأبيض بوسعه تحقيق الفوز بالمسابقة.

ويتربع الاهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري منفرداً برصيد 61 نقطة، متفوقاً على مصر المقاصة صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط.