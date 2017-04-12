البدري للإعلام: “مش عايز إثارة!”

البدري: نتيجة مباراة الزمالك مع المقاصة لا تشغلني

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أن نتيجة المباراة التي ستجمع فريقي الزمالك مع مصر المقاصة لا تشغله في الفترة الحالية.

وأشار البدري عند سؤاله عن النتيجة التي يتمنى أن تنتهي بها مباراة الزمالك مع مصر المقاصة، إلى أنه لا يلتفت لنتائج الفرق الأخرى.

وقال البدري في حديثه: ” مش عايز إثارة من الإعلام “.

وأكمل: ” لا نشغل بالنا سوى بنتائج الأهلي ومبارياته فقط خاصة أننا نتقدم في جدول ترتيب الدوري بفارق جيد خلال الفترة الحالية “.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الاحد القادم في الدوري المصري بعدما تم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

ويتربع الاهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري منفرداً برصيد 61 نقطة، متفوقاً على مصر المقاصة صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط.