مدرب الأهلي: المقاصة هو منافسنا الحقيقي

سيد معوض: الأهلي لا ينافس حالياً سوى المقاصة

أكد سيد معوض مدرب النادي الأهلي على أن فريقه لا يجد منافسة في الدوري المصري الممتاز حالياً سوى من فريق مصر المقاصة.

وشدد معوض على أن الأهلي لا يشغل باله حالياً سوى بمبارياته فقط، مشدداً على أنه يسعى نحو الفوز في كافة اللقاءات القادمة من أجل حسم لقب الدوري.

وأضاف مدرب الأهلي بأن المقاصة هو أقرب المنافسين للأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري حالياً، مؤكداً على أن الزمالك أصبح بعيداً عن المنافسة.

واختتم معوض حديثه بالتأكيد على أن الاهلي بات لا يتأثر بغياب أي لاعب، مؤكداً على أن الفريق يتطلع للمزيد من الانتصارات لحسم لقب الدوري مبكراً.

ويتربع الاهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري منفرداً برصيد 61 نقطة، متفوقاً على مصر المقاصة صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط.