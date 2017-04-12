عبد الحفيظ: الأهلي لديه 3 مميزات لا تتواجد في أي فريق آخر

عبد الحفيظ: شخصية البطل تميزنا عن أي فريق في الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على وجود عدد من المميزات التي يتمتع بها فريقه مقارنة ببقية أندية الدوري المصري الممتاز.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن شخصية البطل التي يمتلكها الأهلي تميز الفريق عن بقية الاندية، مضيفاً بأن الفريق يمتلك عدد كبير من اللاعبين الأساسيين والبدلاء بعكس بعض الأندية.

وأضاف عبد الحفيظ أن النادي الاهلي يتمتع باللعب الجماعي وعدم الاعتماد على لاعب واحد فقط، وهو ما يؤدي إلى عدم تأثر الفريق بأي غيابات.

وجاءت تصريحات عبد الحفيظ بعدما نجح الأهلي في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف مساء أمس الثلاثاء في الدوري المصري.

ويتربع الاهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري منفرداً برصيد 61 نقطة، متفوقاً على مصر المقاصة صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط.