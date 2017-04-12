إيناسيو يوجه رسالة لمستبعدي الزمالك

إيناسيو لمستبعدي الزمالك: المشوار مازال طويلاً

وجه البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك رسالة للاعبين الذين تم استبعادهم من المباراة الأخيرة للفريق أمام إنبي في الدوري المصري.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام إنبي بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري المصري خلال المباراة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي.

وعقد إيناسيو جلسة مع لاعبي الزمالك حيث وجه خلالها جلسة للاعبي الفريق المستبعدين من اللقاء الأخير، حيث طالبهم ببذل المزيد من الجهد في التدريبات.

كما أكد إيناسيو في حديثه مع اللاعبين على أن مشوار الدوري المصري مازال طويلاً، مؤكداً على نيته منح الجميع فرصة الظهور في المباريات.

واختتم إيناسيو حديثه مع لاعبي الزمالك بالتأكيد على أنه سيقوم بمنح الجميع فرصة الظهور خاصة أنه مازال يتعرف على اللاعبين حتى الآن.