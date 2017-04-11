ثلاث أندية أوروبية تتصارع على نجم الأهلي

محمد هاني يشعل حرب أوروبية في الصيف

أشعل محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلين الصراع بين الأندية الأوروبية على التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري.

ودخلت ثلاث أندية أوروبية في سباق ناري من أجل الظفر بخدمات الظهير الأيمن للأهلي محمد هاني خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

صراع أوروبي ثلاثي لضم مدافع الأهلي

وترغب أندية بازل وجراسهوبرز السويسريين وفينورد الهولندي في التعاقد مع مدافع المارد الأحمر محمد هاني في الموسم المقبل.

وتنتظر الأندية الأوروبية نهاية الموسم لتقديم عروض رسمية للقلعة الحمراء من أجل ضم اللاعب المتألق مع الفريق .