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البدري يدرس إعارة عمرو بركات نهاية الموسم

كتب وليد مجدي
- 11 أبريل، 2017 11:31 م
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عمرو بركات

البدري يفكر في إعارة عمرو بركات

يفكر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إعارة الوافد الجديد عمرو بركات لنادي أخر في نهاية الموسم.

وتسيطر حالة من الغضب على المستوى البدني لعمرو بركات منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من ليرس البلجيكي.

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ويرغب البدري في إعارة اللاعب في مطلع الموسم المقبل من أجل اكتساب الخبرات والمشاركة بشكل أساسي ورفع معدلاته البدنية، ثم العودة للنادي من جديد.

وكان الأهلي قد تعاقد مع عمرو بركات في الشتاء الماضي، قادماً من فريق ليرس البلجيكي مقابل 250 ألف دولار.

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