سيد عبد الحفيظ: لم نحسم لقب الدوري ومرحباً بهدايا الزمالك

سيد عبد الحفيظ سعيد بالفوز على الاتحاد

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره الاتحاد السكندري بالدوري اليوم.

وأكد “عبد الحفيظ” أن الدوري ما زال في الملعب والأهلي لم يحسب لقب الدوري بعد، والمنافسة مازلت مستمرة.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق يلعب كرة مباراة منفصلة عن الأخرى، مشيراً إلى ترحيبه بالهدايا المقدمة من الغريم الزمالك، حينما يخسر أو يتعادل.

عبد الحفيظ: مباراة أسوان صعبة

وشدد عبد الحفيظ على صعوبة المواجهة المقبلة أمام فريق أسوان،خاصة أن الفريق يصارع على الهبوط، مؤكداً أن الفريق سيغادر لأسوان مبكراً للتعود على الأجواء هناك قبل

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ24 بالدوري.