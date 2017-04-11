البدري يكشف سر تراجع مستوى كوليبالي أمام الاتحاد

البدري: راض عن مستوى الفريق

أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه التام عن مستوى فريقه في مباراة اليوم أمام الاتحاد.

وأكد “البدري” في المؤتمر الصحفي أن الفريق حقق الأهم في مباراة اليوم بالفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح مدرب الأحمر أن مباريات الدور الثاني أصعب من الدور الأول في الدوري، وهو ما يصعب المباريات على الفريق.

البدري: تضييق المساحات سر تأخر الفوز

وأضاف :” قدمنا مباراة جيدة اليوم، والاتحاد قام بتضييق المساحات على اللاعبين وهو ما مثل ضغطاً على اللاعبين في ظل غلق الجبهات أمام اللاعبين”.

وتابع:” أهدرنا عدة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً، فقدمنا مستوىمميز في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني الاداء هبط قليلاً”.

وأردف:” أرفض التعليق على قرار الحكام، ولاعبي الفريق لديه خبرات كبيرة مكنتهم من التعامل مع اللقاء والتخلص من التوتر”.

وعن عدم ظهور كوليبالي بنفس مستواه في مباراتي الداخلية وبتروجيت، قال:” كوليبالي قدم مباراة جيدة، ولكنه تعرض لرقابة لصيقة من مدافعي الاتحاد، إلا أن كان كثير الحركة وسبب مشاكل لدفاعات زعيم الثغر”.

وكان الأهلي قد حقق الاتحاد السكندري بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ24 بالدوري الممتاز والتي أقيمت على ملعب برج العرب