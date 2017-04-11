راحة 24 ساعة في الأهلي بعد الفوز على الاتحاد

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة غداً من المران

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غداً الأربعاء بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

وكان الأهلي قد حقق الاتحاد السكندري بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ24 بالدوري الممتاز والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

راحة في الأهلي غداً

ومنح البدري لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة من التدريبات، بعد الفوز على الاتحاد اليوم.

جدير بالذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة فريق أسوان في المباراة المقبلة يوم الأحد المقبلة في اللقاء المؤجلة من الجولة الـ22.