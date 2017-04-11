“MSN” يقود برشلونة أمام يوفنتوس

إنريكي يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة يوفنتوس

أعلن لويس إنريكى المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى،عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة يوفنتوس الإيطالى فى التاسعة إلا ربع من مساء الثلاثاء، على ملعب “يوفنتوس آرينا”، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا.

وجاء الدفع بالمدافع الفرنسي ماثيو ليكون مفاجأة تشكيلة الفريق الكتالوني، خاصة بعد الهجوم الحاد ضد اللاعب بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام ملقا.

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة أمام يوفنتوس

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجيو روبرتو، ماتيو، بيكيه، أومتيتي.

الوسط: ماسكيرانو، إنييستا، راكيتيتش

الهجوم: نيمار، ميسي، سواريز