رسمياً..نيمار يغيب عن الكلاسيكو بعد إيقافه 3 مباريات

الكشف عن عقوبة نيمار

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن العقوبة الموقعة على المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي برشلونة الإسباني، بعد طرده في مباراة ملقا الأخيرة.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني إيقاف نيمار ثلاث مباريات بعد طرده في مباراة ملقا بشكل رسمي.

إيقاف نيمار 3 مباريات..رسمياً

وبعد قرار الإيقاف، تأكد غياب نيمار عن كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد المقررة يوم 23 إبريل الجاري في السانتياجو بيرنابيو.

وكان برشلونة قد خسر مباراته أمام ملقا بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الأخيرة.