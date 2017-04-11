الزمالك يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة مصر المقاصة

عودة حسنى فتحي ومحمد جدي للتدريبات الجماعية في الزمالك

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكر القدم بنادي الزمالك بقيادة أجوستو إيناسيو خبراً ساراً قبل المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة بتعافي الثنائي حسن فتحي ومحمد مجدي من الإصابة.

وعانى حسني فتحي في الفترة السابقة من شد في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن مباريات الفريق مؤخرا ، فيما عانى محمد مجدي منذ انطلاق الموسم من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

وانضم اللاعبان لتدريبات الفريق الأبيض التي أقيمت اليوم ، بعد أن قرر إيناسيو استئناف الفريق للتدريبات عقب خوضهم مباراة إنبي أمس وتلقي الفريق الخسارة الرابعة على التوالي.

وستتوقف مسألة مشاركة كلا اللاعبان في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأبيض.