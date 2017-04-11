تعرف على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض بعد قليل مواجهة قوية أمام مضيفه الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : أحمد فتحي – محمد نجيب – سعد الدين سمير – علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – أحمد حمودي – وليد سليمان

خط الهجوم : سليماني كوليبالي.

أما البدلاء :

أحمد عادل عبد المنعم – محمد هاني – رامي ربيعة – حسام غالي – جونيور أجاي – عمرو جمال.

فيما تم استبعاد كلا من :

محمد الشناوي وصبري رحيل وميدو جابر.