رسمياً..تأجيل مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو إلى الغد

اليويفا يؤجل مباراة دورتموند وموناكو

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي بشكل رسمي، لتقام غداً الأربعاء على ملب سيجنال إيدونا بارك.

وجاء قرار تأجيل المباراة بعدما تعرضت حافلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني للتفجير وهي في طريقها إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك لمواجهة فريق موناكو الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية كشفت أن إنفجار وقع بالقرب من حافلة بوروسيا دورتموند أثناء توجهها لملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألماني.

إصابة مدافع بوروسيا دورتموند في انفجار حافلة الفريق

وأكدت الصحيفة إصابة الإسباني مارك باترا مدافع الفريق في الحادث، حيث توجهت الحافلة إلى المستشفى لتلقي المصابين للعلاج.