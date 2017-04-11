بث مباشر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو اليوم الثلاثاء

يخوض بوروسيا دورتموند اختبارا قويا وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه موناكو مساء اليوم الثلاثاء 11-4-2017.

ويحتضن ملعب “سيجنال إيدونا بارك” مواجهة بوروسيا دورتموند وموناكو في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو في تمام الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل بوروسيا دورتموند هذا اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الخسارة القاسية التي تلقاها في الدوري الألماني في الجولة الماضية أمام بايرن ميونيخ ، حيث يطمح الفريق لتعويض إخفاقاته في البطولة المحلية وتحقيق فوز مريح في البطولة الأوروبية.

بوروسيا دورتموند وموناكو بث مباشر

ويأمل الفريق الألماني في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب التي ستقام في فرنسا.

يوتيوب يالا شوت مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو اليوم 11-4-2017

ويعول دورتموند على المهاجم الخطير بيير إيمريك أوباميانج لفك دفاعات الفريق الفرنسي القوي والذي يتملك دفاعا قويا وحارس مرمى مميز.

بينما يتطلع متصدر الدوري الفرنسي موناكو في العودة إلى فرنسا بأقل الخسائر وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وموناكو

تنقل قناة بين سبورتس مباراة بوروسيا دورتموند وموناكو في تمام الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

