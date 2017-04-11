ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة يوفنتوس وبرشلونة

يوفنتوس يقترب من المربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا

وضع فريق يوفنتوس الإيطالي قدماً في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق اليوم على حساب برشلونة الإسباني.

وسحق يوفنتوس ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب يوفنتوس أرينا.

ديبالا يقود يوفنتوس لإسقاط برشلونة بالثلاثة

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين أحرزهما المبدع الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقتين 7 و 22.

وفي الشوط الثاني، واصل يوفنتوس تفوقه ونجح في إحراز الهدف الثالث عبر مدافع جورجيو كيليني في الدقيقة 55، لينتهي اللقاء بفوز اليوفي 3 – 0.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين برشلونة ويوفنتوس على ملعب الكامب نو يوم الأربعاء 19 إبريل الجاري.