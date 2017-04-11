بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وبرشلونة اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة يوفنتوس وبرشلونة اليوم الثلاثاء

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة المواجهة القوية التي ستجمع بين يوفنتوس وضيفه برشلونة اليوم الثلاثاء 11-4-2017.

ويحتض ملعب “يوفتتوس أرينا” مواجهة يوفنتوس وبرشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبرشلونة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وبرشلونة في تمام الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

ويدخل فريق السيدة العجوز هذه المباراة باحثا عن الثأر من الفريق الكتالوني بعدما حرمه من التتويج بلقب البطولة في موسم 2015 بعدما خسر أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

يوفنتوس وبرشلونة بث مباشر

ويخوض رجال المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة خاصة باقترابه تحقيق لقب الكالتشيو للموسم السادس على التوالي.

وتلقى يوفنتوس خبرا سارا قبل هذه المواجهة بعد تعافي نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا من الإصابة التي لحقت به في الكالتشيو ، ليمنح الفريق الإيطالي دفعة قوية في مباراة اليوم.

يوتيوب يلا شوت مباراة يوفنتوس وبرشلونة اليوم 11-4-2017

بينما يسعى برشلونة لتعويض نتائجه المخيبة للأمال في الليجا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مالاجا وابتعاده قليلا عن المنافسة على اللقب.

ويعول إنريكي في مباراة اليوم على الثلاثي المرعب ميسي وسواريز ونيمار لتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الكامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبرشلونة

تنقل قنوات بين سبورتس مباراة يوفنتوس وبرشلونة في تمام الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

