ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي يواصل تربعه على عرش الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تربعه على عرش صدارة الدوري الممتاز، بعدما الفوز الثمين الذي حققه على حساب الاتحاد السكندري اليوم.

وحقق الأهلي فوز صعب على حساب نظيره الاتحاد بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

عمرو السولية يقود الأهلي لاسقاط زعيم الثغر

ويدين الأهلي بالفوز وحصد النقاط الثلاث للاعب خط الوسط المتألق عمرو السولية في الدقيقة 45 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 61 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 30 نقطة في المركز التاسع.