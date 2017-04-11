بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الاتحاد السكندري والأهلي اليوم الثلاثاء

يتطلع الأهلي للاقتراب خطوة كبيرة من لقب الدوري الممتاز وذلك عنجما يحل ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء 11-4-2017.

ويحتضن ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية مواجهة الاتحاد السكندري والأهلي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والأهلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل المارد الأحمر هذا اللقاء محتلا صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة ، فيما يدخل زعيم الثغر هذه المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

الاتحاد السكندري والأهلي بث مباشر

ويامل أبناء القلعة الحمراء العودة بالثلاث نقاط ومواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم ، للاقتراب خطوة كبيرة من التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وجهز حسام البدري المدير الفني للأهلي لاعبيه جيدا لهذه المباراة ، كما جمع جميع قوته الضاربة لهذا اللقاء الذي يدرك تماما بأنه لن يكون سهلا في ظل الأداء القوي الذي ظهر عليه الاتحاد السكندري في القاهرة وفرضه التعادل الإيجابي على الأهلي بهدفين لمثلهما.

يوتيوب يالا شوت مباراة الاتحاد السكندري والأهلي اليوم 11-4-2017

ومن المنتظر أن يجري البدري يعض التغييرات على تشكيله في مباراة اليوم ، حيث يتوقع إعادة علي معلول لمركز الظهير الأيسر والدفع بأحمد فتحي في خط الوسط مع الاعتماد على المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي في خط الهجوم.

أما زعيم الثغر فيسعى لمواصلة نتايجه الجيدة بعد الفوز في الجولة السابقة أمام طنطا بهدف نظيف وإيقاف قطار الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم خطوة على سلم ترتيب المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية