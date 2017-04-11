أخبار الزمالك اليوم… ثورة منتظرة في تشكيل الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي

إيناسيو يجري تغييرات في تشكيل الزمالك للمباريات المقبلة

يعكف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أجوستو إيناسيو إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق الأبيض خلال المباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن يجري المدرب البرتغالي تغييرات في تشكيل الفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة والمقرر إقامتها الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلة من الدوري الممتاز.

واستقر إيناسيو على إعادة أحمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق بجانب تغييرات في خط الدفاع بعد المستوى الهزيل الذي ظهر عليه في المباراة السابقة أمام إنبي.

كما يفكر المدرب البرتغالي في إعادة حسام سلامة “باولو” إلى خط الهجوم مع عودة باسم مرسي لدكة البدلاء.