الأهلي يواجه تليفونات بني سويف 19 إبريل وديا استعدادا لمباراة طنطا

الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا استعدادا لطنطا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياد حسام البدري خوض مباراة ودية أمام تليفونات بني سويف أحد أندية الدرجة الثانية في التاسع عشر من شهر إبريل الجاري استعداداً لمواجهة طنطا.

ويأتي قرار البدري بخوض هذه المباراة الودية لمنح اللاعبين الذين تم استبعادهم من مباراة الاتحاد السكندري فرصة المشاركة قبل مواجهة طنطا.

وتوصل البدري إلى اتفاق مع تليفونات بني سويف لإقامة هذه المباراة على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة لتجهيز اللاعبين البدلاء لمباريات الدوري المقبلة.

ويواجه الأهلب ضيفه طنطا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.