الأهلي مهتم بضم عنتر والأسيوطي يحدد شرطه للاستغناء عن اللاعب

الأهلي يرغب في ضم عنتر

أبدى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع محمد عنتر صانع ألعاب الأسيوطي والصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وياتي البدري باللاعب بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه هذا الموسم ، وقيادته للصعود للدوري الممتاز ، مما جعل هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين.

الأسيوطي يحدد قيمة 7 مليون جنيه للموافقة على بيع اللاعب

وحددت إدارة نادي الأسيوطي شرطها للاستغناء عن اللاعب وهو حصولها على مبلغ مالي قيمته 7 مليون جنيه للموافقة على انتقاله للأهلي.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي في مفاوضات خلال الأيام المقبلة مع الأسيوطي لتخفيض المبلغ والحصول على خدمات اللاعب الذي ترددت أنباء قوية في الساعات الأخيرة عن توقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء.