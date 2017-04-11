تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

تأجيل مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة 24 ساعة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تأجيل مبرااة الزمالك أمام ضيفه مصر المقاصة لمدة 24 ساعة فقط لتقام الأحد بدلا من السبت.

وكان من المقرر أن تقام المباراة السبت المقبل على ستاد “الجيش” ببرج العرب قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيلها لأجل غير مسمى ليعود مرة أخر ويقرر تأجيلها لمدة 24 ساعة فقط.

وياتي قرار لجنة المسابقات بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط لأسباب أمنية ، لتقام المباراة الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلة من الدوري الممتاز.