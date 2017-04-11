أخبار الزمالك اليوم.. جنش أول ضحايا إيناسيو في الزمالك

إيناسيو يقرر تحميد جنش

أبدى البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضبه الشديد من المستوى الذي ظهر عليه محمود عبد الرحيم “جنش” في مباراة الفريق أمس أمام إنبي.

وتلقى الزمالك الخسارة الرابعة له تواليا هذا الموسم بعدما سقط أمام إنبي بهدفين دون مقابل في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدرب البرتغالي تجميد الحارس ، ومنح الفرصة لأحمد الشناوي لحراسة عرين الفريق الأبيض في المباريات المقبلة.

وكان جنش قد تسبب في خسارة الزمالك أمس بعدما أخطأ في الهدف الأول الذي أحرزه إنبي عن طريق محمود قاعود.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن ظهر اليوم تأجيل مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة والتي كان من المقرر أن تلعب السبت المقبل إلى أجل غير مسمى.