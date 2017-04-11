تدريبات تأهيلة للاعبي الأهلي المستعبدين من مواجهة الاتحاد السكندري

جمعة وباسم ومسعد يخوضون تدريبات تأهيلية في الأهلي

أدى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صالح جمعة وباسم علي ومسعد عوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخخصائي التأهيل، صباح اليوم الثلاثاء، بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأدّى الثلاثي التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيم بالنادي، بعدما تم استبعادهم من قائمة الفريق التي أعلنها المدير الفني للأهلي حسام البدري لمباراة الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في السادسة من مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.