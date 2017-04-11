شباب الأهلي يستعين برباعي الفريق الأول قبل مواجهة الزمالك

بركات وتوفيق والسيد ونيدفيد ينضمون لشباب الأهلي

انضم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو بركات وحسين السيد وكريم نيدفيد وأكرم توفيق، لتدريبات فريق الشباب بالنادي، الذي يستعد لمواجهة الزمالك غدًا الأربعاء في أولى جولات دوري السوبر.

وحصل الرباعي على إذن من الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري، بالانضمام لتدريبات فريق الشباب، لخوض مباراة الزمالك المقرر لها غدًا.

ولم يشارك الرباعي في مران اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، بسبب انضمامهم لمعسكر فريق الشباب.

وكان البدري قد استبعد اللاعبين الأربعة من مباراة الأهلي اليوم أمام مضيفه الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.